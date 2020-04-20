محدث.."داو جونز" يفقد 590 نقطة بالختام مع انهيار أسعار النفط

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 590 نقطة عقب انهيار سعر النفط إلى النطاق السالب لأول مرة في تاريخه.

وجاء الأداء السلبي لـ"وول ستريت" بعد مكاسبها في الأسبوع الماضي ووسط انهيار أسعار النفط الأمريكي عند سالب 37 دولاراً مما أثار المخاوف بشأن مدى عمق التراجع الاقتصادي في الربع الثاني الجاري، إلى جانب استمرار تأثيرات فيروس كورونا.

وكان الانخفاض مصحوباً بتراجع أسهم شركات الطاقة، حيث هبطت أسهم كل من "شيفرون" و"إكسون موبيل" بأكثر من 54 بالمائة، كما خسر قطاع الطاقة أكثر من 3 بالمائة.

وعلى الجانب الإيجابي، تستمر تخطيطات الولايات المتحدة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب اقتراب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إبرام صفقة حزم تحفيزية جديدة لدعم الشركات الصغيرة المتضضرة من تفشي "كوفيد-19".

ويلغ عدد الوفيات إثر كورونا أكثر من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة، فيما توفي ما يزيد عن 166 ألف شخص عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.4 بالمائة مسجلاً 23650.4 نقطة وهو ما يعادل خسارة 592 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.8 بالمائة مسجلاً 2823.1 نقطة، وهبط "ناسداك"بنحو 1 بالمائة ليسجل 8560.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 100.016.