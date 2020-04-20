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النقل السعودية تُتيح استخراج تصاريح استثنائية للمركبات إلكترونياً

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النقل السعودية تُتيح استخراج تصاريح استثنائية للمركبات إلكترونياً النقل السعودية تُتيح استخراج تصاريح استثنائية للمركبات إلكترونياً

الرياض - مباشر: أطلقت وزارة النقل عبر بوابتها على الانترنت ضمن خدماتها الالكترونية اليوم الاثنين، خدمة استخراج تصاريح استثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا، وذلك تسهيلًا لعملية استخراج التصاريح للناقلين دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

ودعت وزارة النقل في بيان على موقعها الإلكتروني، الراغبين باستخراج التصاريح التقديم من خلال بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية Eservices.mot.gov.sa.

وقالت إن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة إجراءات احترازية للوقاية من المستجد، وضمن عدد من المبادرات التي تقدمها وزارة النقل للارتقاء بخدماتها المقدمة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.

كانت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، أعلنت بدء تنفيذ الأمر الملكي القاضي باعتماد مبادرة دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر وليسوا تحت مظلة أي منشأة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب والتي تم إيقافها.

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