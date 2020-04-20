توقعات بتراجع إنتاج السيارات عالمياً 20% هذا العام

مباشر: توقعت شركة "إل.إم.سي" تراجع إنتاج السيارات حول العالم بأكثر من 20 بالمائة خلال العام الحالي بسبب فيروس كورونا.

وقالت شركة بحوث السيارات في تقرير صادر اليوم الإثنين، إنها تتوقع تراجع إنتاج السيارات حول العالم بنسبة 20 بالمائة ليصل إلى 71 مليون سيارة في 2020.

وأوضحت "إل.إم.سي" أن هذا الانخفاض الحاد من المرجح أن يكلف صانعي السيارات في العالم 19 مليون وحدة من الإنتاج المفقود في عام 2020.

وحذرت الشركة من أن هذه التوقعات قد تكون أكثر سوءاً، وذلك اعتمادًا على مدى سرعة تعافي المناطق الرئيسية لإنتاج السيارات في ظل أزمة كورونا.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات في الشهر الجاري في أمريكا الشمالية وأوروبا، مضيفةً أنه من غير المرجح أن يكون التعافي بعد الوباء سريعًا في الأشهر المقبلة.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى تعطيل الإنتاج في معظم أنحاء العالم مع إغلاق شركات السيارات.