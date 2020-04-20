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شم النسيم بالمنيا.. احتفالات بشرفات وأسطح المنازل

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شم النسيم بالمنيا.. احتفالات بشرفات وأسطح المنازل شم النسيم بالمنيا.. احتفالات بشرفات وأسطح المنازل

احتفل أبناء محافظة المنيا، اليوم الاثنين، بشم النسيم لأول مرة، بعيدًا عن كورنيش النيل والطبيعة الخلابة الذى تتميز بها المحافظة، والتى اعتاد عليها المصريون كأحد الموروثات الفرعونية.

وجاء الاحتفال هذا العام داخل المنازل، التزامًا بالإجراءات الوقائية لعدم انتشار  المستجد، ورغم الظروف التى يمر بها العالم، بسبب الخوف والقلق من انتشار عدوى فيروس كورونا، إلا أن المنياوية احتفلوا بمائدة شم النسيم منذ الصباح الباكر في شرفات وأسطح المنازل، والتى تضمنت اشهر اكلات شم النسيم من البيض الملون والفول النابت والأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة.

وزينت الأسر، البلكونات ووضعت الزهور الملونة، لتنشر البهجة والتجديد، وتبادلت الأسر التهانى مع بعضها عن طريق مكالمات الفيديو، تعويضًا عن تجمع العائلات.

وأشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتزام المواطنين واتباعهم للتعليمات، ومؤكدًا أنها دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والازمة التي يمر بها الوطن، ودعا المحافظ، جميع المواطنين بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصًا على سلامتهم وأمنهم.

وتابع المحافظ مع عدد من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل استقرار الحالة العامة، وأشاد بالدور الذي تتخذه الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ووجه بالتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المشرق نيوز

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