هاشتاج عنتيل الدوحة يتصدر تويتر و يكشف فضائح عبد الله الشريف

واصل الناشط الإخوانى عبد الله الشريف مسلسل الفضائح الأخلاقية، التي اعتاد عليها خلال مشواره منذ ظهوره على الساحة، مدافعًا عن ممارسات الجماعات الإرهابية وممولًا من تنظيم الحمدين في قطر، ليقتنص لقبًا جديدًا يضاف إلى سجل فضائحه وهو «عنتيل الدوحة» بعد لقب سابقًا بلقب «الشيخ ترتر».

وتصدر «الشريف» تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» تحت هاشتاج «عنتيل الدوحة».



فضائح أخلاقية لعنتيل الدوحة

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي على موقعي «تويتر» و«فيسبوك» تسريبات للناشط الإخواني عبدالله الشريف تكشف تورطه فى محادثات جنسية مع سيدات، حيث طالب المشاركون عبر هاشتاج «عنتيل الدوحة» بترحيل عبد الله الشريف إلى مصر لمحاسبته.

وضمت تسريبات الناشط الإخواني عبدالله الشريف تسجيل فيديو أثناء تورطه فى مغازلة إحدى السيدات عبر الهاتف، حيث يظهر الناشط الاخوانى الهارب فى قطر وهو جالسا فى إحدى السيارات ويتحدث مع سيدة عبر الهاتف، ويظهر من خلال الحديث أنه يسعى الى إقامة علاقة محرمة.

وانتشرت في الفترة الأخيرة علاقات عبدالله الشريف المحرمة مع عدد من السيدات، المتزوجات وغير المتزوجات، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه إظهار أنه شخص متدين بسبب لحيته الطويلة، إلا أن أفعاله وتصرفاته تعكس حقيقة خداعه لمتابعيه.



خداع متابعيه

ودأب الناشط الإخواني عبدالله الشريف الممول من تنظيم قطر الإرهابي على خداع متابعيه عبر مقاطع فيديو يبثها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك عندما انتشر تسريبا صوتيا له في مكالمة هاتفية خلال الأسابيع الماضية تكشف رغبته في إقامة علاقة محرمة مع إحدى السيدات، إلا أنه زعم أن المكالمة مفبركة ونفى صحتها، على الرغم من وضوح الصوت، وذلك لخداع متابعيه من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تسريبات الإخواني عبدالله الشريف، الذي تنصل منها، زاعمًا أنه هو من أرسلها إلى «قنديل» في إيام جديد وخداع لمتابعيه، الذين اكتشفوا حقيقته، ليحاول التغطية على فضائحه بأي زوبعة بين الحين والأخر.

ويظهر الناشط الإخواني في التسجيل الجديد، وهو يجري التسريب الصوتي، بعدما دأب في آخر حلقاته على تكذيب هذا التسجيل، حيث سخر من نفسه، ووصف نفسه بالمسهوك، ليواصل أكاذيبه، مدعيا أن تركيب صورته على صورة عارية لخداع الجماهير، في حين أن المقطع كان للتدليل على إمكانية تذييف الصور مثلما يفعل.

تسريبات غرامية

وفجر اليوتيوبر محمد قنديل مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نشر مقطع فيديو يحتوي على فضائح جديدة للإخوانى الهارب، كشف فيها عن علاقاته النسائية وحديثه المخل مع عدد ممن يتواصلون معه عبر هاتفه، لإقامة علاقات نسائية محرمة.

واستعرض الفيديو المتداول، محادثة بين الإخوانى الهارب عبد الله الشريف، مع إحدى الفتيات، طلب خلالها أشياء مخلة، حيث احتوب المحادثة على محاولات الإخوانى الهارب فى استدراج الفتاة معه فى الحديث الذى أظهره الفيديو.

الشيخ ترتر

وكان قد تصدر هاشتاج #ترتر_الشريف من بين المواضيع الـ5 الأكثر تفاعلا عبر موقع «تويتر»، وذلك لكشف أكاذيب الهارب عبد الله الشريف.

وفضح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكاذيب الكاذب الهارب من خلال المغالطات التي تتضمنها مقاطع الفيديو التي يبثها «الشريف» عبر موقع «يوتيوب».

وفضحت مؤخرا تسريبات جديدة بثتها مواقع صحفية عربية، كشفت عن لقاءات عبد الله الشريف مع عشيقاته في فنادق أمريكا ولندن وتركيا والدوحة، وصرفه للدولارات التى يتقاضاها من تميم وأردوغان لمهاجمة مصر.