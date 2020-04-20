نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنيل شيحة

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الاثنين، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية على طريق مصر أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

ووجه نائب المحافظ، على المرور بصفة دورية ومستمرة، لمنع وقوع اي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

ورافق نائب المحافظ خلال الحملة، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأجهزة الأمنية بالمدينة.