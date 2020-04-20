أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنيل شيحة

Print

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الاثنين، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية على طريق أسيوط السريع بنطاق قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

ووجه نائب المحافظ، على المرور بصفة دورية ومستمرة، لمنع وقوع اي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

ورافق نائب المحافظ خلال الحملة، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأجهزة الأمنية بالمدينة.

IMG 20200420 220409 300x166 - نائب محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمنيل شيحة

المشرق نيوز

    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

القبض على نجمة التيك توك المصرية مودة الأدهم بعد أيام من البحث عنها، فما تهمتها؟

القبض على نجمة التيك توك المصرية مودة الأدهم بعد أيام من البحث عنها، فما تهمتها؟

شبكة عيون الإخبارية