شفاء 8 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في أسوان

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الاثنين، تعافي 8 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ذلك بعد أن تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وغادر منهم 3 حالات من مستشفى الحجر الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، و5 حالات من دار الضيافة التابعة لجامعة أسوان بطريق المطار والتى يجرى استخدامها كعزل للحالات المصابة بكورونا المستجد.

وذكر أن الحالات التى غادرت مستشفى العزل بعد شفاءهم، هم: “أحمد.ع.ا” و”نصره.ا.م” و”سمير.ع.ا” و”عبد الرحمن.ع.ا” و”إيمان.ر.م” و”تسنيم.م.ر” و”مصطفى.م.ا” و”أميمة.ر.م”، وتنتمى الحالات التى شفيت من الإصابة وغادرت المستشفى اليوم لمحافظات أسوان والأقصر وقنا.

وكانت مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، شهدت لأول مرة على مستوى مستشفيات العزل بمصر، مغادرة نحو 120 طاقم طبى وإدارى وفنى من العاملين بالمستشفى، من العزل بعد قضائهم الفترة المسموح بها داخل العزل “14 يومًا”، وجاءت نتائج تحاليلهم جميعها سلبية دون نقل العدوى لأحد من العاملين خلال هذه المدة.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أنه وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، فإن كل أسبوعين يجرى تغيير الطاقم الطبى والعاملين بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، ورغم أنه من الطبيعى وجود إصابات بفيروس كورونا بين الطاقم الطبى المعالج للحالات المصابة داخل مستشفيات العزل، إلا أن “عزل أسوان” لم يسجل خلال هذه الدورة أى حالة من حالات نقل العدوى من المريض للطبيب أو التمريض أو العاملين بمستشفى العزل.