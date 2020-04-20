جولدمان ساكس يتوقع تراجع إنفاق الشركات الأمريكية بوتيرة قياسية بـ2020

مباشر: توقع محللون في بنك "جولدمان ساكس" تراجع إنفاق الشركات الأمريكية الكبرى بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال العام الجاري.

وقال محللو البنك الأمريكي بقيادة "ديفيد كوستين"، في مذكرة للعملاء نقلها موقع "ماركت ووتش"، اليوم الإثنين: "نتوقع أن ينخفض ​​الإنفاق النقدي لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز بوتيرة قياسية 33 بالمائة خلال عام 2020".

وأوضح المحللون أن الشركات الأمريكية ستعطي الأولوية للسيولة في بيئة اقتصادية متدهورة جراء فيروس كورونا.

وأضاف المحللون أنه من المتوقع انخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 27 بالمائة، والبحث والتطوير بنسبة 9 بالمائة، والإنفاق على الاستحواذ بنسبة 49 بالمائة.

ويتوقع المحللون أن بشكل عام سوف ينخفض الاستثمار من أجل النمو من قبل الشركات الأمريكية ذات رأس المال الكبير ​​بمقدار 350 مليار دولار في عام 2020.

كما يتنبأ "جولدمان ساكس" بأن عمليات إعادة شراء الأسهم ستنخفض بنسبة 50 بالمائة لتصل إلى 371 مليار دولار، كما سيتراجع إجمالي توزيعات أرباح شركات "ستاندرد آند بورز " بنسبة 23 بالمائة لتصل إلى 398 مليار دولار.