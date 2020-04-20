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جولات ميدانية بأحياء القاهرة للتأكد من خلو الشوارع والمتنزهات

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، رؤساء الأحياء بضرورة عمل جولات ميدانية على كافة المتنزهات والحدائق، للتأكد من خلوها تمامًا من المواطنين والالتزام بالبقاء بالمنازل، حرصًا على صحة المواطنين، وأكد أنه يثق تمامًا في وعي المواطن وتعاونه مع الأجهزة التنفيذية بالعاصمة حتى نصل إلى بر الأمان عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأجرى عدد من أحياء العاصمة، اليوم الاثنين، جولات ميدانية، للتأكد من خلو الشوارع والمتنزهات العامة، ففي حي الساحل، جرى المرور بمحيط كورنيش النيل والتأكد من التزام المواطنين.

ومرت الأجهزة التنفيذية بحي التبين، اليوم، على الحدائق ومحيط كورنيش النيل، وتبين الالتزام التام من قِبل المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار ، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة وإيقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى.

IMG 20200420 214128 300x121 - جولات ميدانية بأحياء القاهرة للتأكد من خلو الشوارع والمتنزهات

المشرق نيوز

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