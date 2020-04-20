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وكيل صحة الغربية: الطاقم الطبي لجامعة طنطا يستحق الشكر والتقدير

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أعرب الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربيه، عن بالغ شكره تقديره إلى الدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد كليه طب عن دور الطاقم الطبي لجامعه طنطا، لمواجهه ، وحسن تعاونهم والعمل بروح الفريق الواحد مما ساهم ذلك في اعطاء صوره إيجابية عن الحجر الصحي بكفر الزيات خلال الفتره الأولي لهم.

أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مكافحة انتشار فيروس كورونا تعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة وكذلك المواطنين في إدارة هذه الأزمة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مستشفيات وزارة الصحه بالغربيه على استعداد تام لإستقبال مصابين فيروس كورونا المستجد، لمحاربه هذا الوباء إيمانًا منا بالواجب الوطني تجاة الدوله.

IMG 20200420 213603 300x134 - وكيل صحة الغربية: الطاقم الطبي لجامعة طنطا يستحق الشكر والتقدير

المشرق نيوز

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