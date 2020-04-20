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سهم "ديزني" يتراجع 3% مع توقعات سلبية

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سهم "ديزني" يتراجع 3% مع توقعات سلبية سهم "ديزني" يتراجع 3% مع توقعات سلبية

مباشر: تراجع سهم "والت ديزني" بأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات سلبية بشأن السهم وسط أزمة كورونا.

وخفض المحلل "جون هودوليك" في بنك "يو.بي.إس" توصية السهم إلى "محايد" من "شراء"، بحسب موقع وول ستريت جورنال.

كما خفض "هودوليك" السعر المستهدف للسهم إلى 114 دولاراً من 162 دولاراً.

وقال المحلل إن منتزهات "ديزني" قد لا يتم فتحها حتى بداية 2021 مع تداعيات التي ستجعلها القطاع الأكثر تضرراً في الشركة.

وتابع: "من المحتمل أن يؤدي الركود الاقتصادي بالإضافة إلى الحاجة إلى التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، ومنع السفر إلى جعل هذا العمل أقل ربحية حتى يتوفر لقاح متاح على نطاق واسع".

وعلاوة على ذلك، يرى المحلل أن تعرض الشركة المكثف للرياضات الحية يعني أن اتجاهاتها الإعلانية ستقود الصناعة للهبوط.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "ديزني" بنحو 3.4 بالمائة إلى 102.95 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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