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محافظ الفيوم: إغلاق 15 منشأة تجارية لمخالفتها قرارات الغلق بشم النسيم

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محافظ الفيوم: إغلاق 15 منشأة تجارية لمخالفتها قرارات الغلق بشم النسيم محافظ الفيوم: إغلاق 15 منشأة تجارية لمخالفتها قرارات الغلق بشم النسيم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، عددًا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها في أعياد الربيع وشم النسيم ومنع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وموجهًا جميع الأجهزة، بالاستنفار الكامل والمتابعة لقرارات الغلق.

وتفقد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من القرى بمركزي الفيوم وإطسا، ووجه بإغلاق 4 مقاهى بطريق أسيوط الغربى ومقهى آخر بجوار إدارة الأحوال الميدانية بمنطقة كيمان فارس، لمخالفتها قرار الغلق وتقديم الطلبات للمواطنين ومنها “الشيشة”، وكذلك إغلاق محل حلاقة بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم.

وشملت جولة نائب المحافظ، تفقد موقفي سيارات أبشواي وسنهور بمدينة الفيوم، ذلك للتأكد من عدم وجود سيارات أجرة تعمل على هذه الخطوط تحسبًا لخروج المواطنين لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم، لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار المستجد، كما عمل بتوزيع الكمامات على عمال النظافة بمركز إطسا.

وتفقد اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام محافظة الفيوم، مركزي سنورس وطامية، للوقوف على مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الغلق اليوم، إذ جرى إغلاق وتشميع 5 محال تجارية بمركز طامية لمخالفتها قرارات الغلق، وكذلك 4 محال تجارية بمركز سنورس.

وتفقد المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، مركزي يوسف الصديق وأبشواي، وعمل بالمرور على الطرق والمنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون، لمنع تجمعات الأهالي وزوار تلك الأماكن من الوصول إليها.

وناشد محافظ الفيوم، المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في التصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامتهم بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

المشرق نيوز

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