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محافظ كفرالشيخ يتابع إغلاق المحال في اليوم السابع والعشرين من الحظر

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تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مواصلة الأجهزة التنفيذية والأمنية في المحافظة، بشن حملات مكثفة لمتابعة التزام المواطنين بقرار الغلق على مدى الـ24 ساعة للمطاعم والمقاهى والكافيتريات، وذلك منعًا للتجمعات، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات وتطبيق القانون على جميع المخالفين بجميع مراكز ومدن المحافظة باليوم السابع والعشرين من الحظر للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن المحافظة تؤدي دورها على أكمل وجه في تنفيذ خطة الإجراءات الوقائية، سواء الالتزام بحظر التجوال أو منع التجمعات أو إغلاق المحال والأنشطة المختلفة خلال هذا اليوم، لافتًا أنه سيجرى التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تجاوزات أو تجمعات خلال فترة شم النسيم.

ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، لمواجهة المستجد “Covid 19” وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

IMG 20200420 211749 300x162 - محافظ كفرالشيخ يتابع إغلاق المحال في اليوم السابع والعشرين من الحظر

المشرق نيوز

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