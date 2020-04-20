محدث..عقد نايمكس تسليم مايو ينهار 300% ليسجل سالب 37 دولاراً

مباشر: تهاوى سعر عقد نايمكس الأمريكي تسليم مايو/آيار بنحو 300 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليتحول للنطاق السالب مع القلق حيال تخمة المعروض وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء المعروض من الخام.

ويعتبر هذا السعر خاص بعقد الخام الأمريكي تسليم مايو/أيار المقبل، وهو المقرر انتهاء صلاحيته غداً الثلاثاء.

ويعني هبوط سعر النفط أدنى الصفر أن البائعون يدفعون أموالاً للمشترين لأخذ النفط مع عدم وجود مساحة للتخزين.

ويأتي الانهيار التاريخي لسعر النفط الأمريكي مع التراجع المستمر في الطاقة التخزينية للنفط والتي تشهد هبوطاً حاداً بفعل تخمة الإمدادات مقابل تراجع حاد للطلب على الخام جراء تفشي فيروس "كوفيد-19".

وتسببت تدابير احتواء الفيروس في توقف نشاط السفر وفرض تشديدات على تحركات المواطنين حول العالم، وسط انكماش ملحوط للنشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب العالمي على النفط.

وفشل اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك +" ومنتجين أخرين للنفط في تهدئة مخاوف المستثمرين، وسط توقعات بتجاوز حجم تراجع الطلب للهبوط المتوقع في المعروض واستمرار تخمة الإمدادات..

وعند التسوية، تهاوى سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر مايو/أيار المقبل بنسبة 300 بالمائة مسجلاً (-37.63) دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في تاريخه.

في حين تراجع سعر العقود الآجلة نايمكس تسليم يونيو/حزيران المقبل بنحو 18.3 بالمائة إلى 20.03 دولار للبرميل عند التسوية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/حزيران بنسبة تزيد عن 9.2 بالمائة ليهبط إلى 25.46 دولار للبرميل.