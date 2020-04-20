السعودية تلزم البقالات والتموينات بتوفير حلول للدفع الإلكتروني بدءًا من 10 مايو

الرياض - مباشر: أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول للدفع الإلكتروني بدءًا من 10 مايو.

وذكر البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن القرار ياتي ضمن مبادرات البرنامج لمكافحة التستر، وللتقليل من التعاملات النقدية، حرصًا على سلامة المواطنين.

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