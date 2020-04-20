وزير الخارجية التركي يدعو العالم لإنقاذ إدلب من براثن كورونا

جي بي سي نيوز :- دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا لمواجهة تفاقم الوضع في إدلب السورية خاصة في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "الفيديو كونفرانس"، في ندوة بالعاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان "ماذا يجب فعله اليوم من أجل المستقبل"، نظمها "المجلس الأطلسي" (مؤسسة بحثية).

وأوضح تشاووش أوغلو، أن مجلس الأمن الدولي تأخر كثيراً في تناول ملف "كورونا".

وأضاف: "على المجتمع الدولي التحرك قبل فوات الأوان في إدلب(شمال غرب سوريا)".

وتابع قائلا: "فيروس كورونا زاد من تفاقم الأوضاع في إدلب، وعلى المجتمع الدولي التحرك سريعا قبل أن تتدهور الأوضاع فيها وفي عموم سوريا".

ولفت إلى أن إيجاد حل للاشتباكات الدائرة في سوريا وليبيا ومناطق أخرى بالعالم، بات أكثر ضرورة وإلحاحا بعد ظهور فيروس كورونا.

وأردف: "من غير الممكن لأحد أن يكون رابحا في حال استمرت الصراعات في الشرق الأوسط، لكن الجميع سيخسرون بالتأكيد".

وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده ليست قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة من الجانب السوري إثر تفشي كورونا.

كما أشار الوزير التركي إلى أن بلاده تعمل على حماية طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من فيروس كورونا.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تفشي كورونا، يعدّ بمثابة اختبار عالمي، وأن هذه الجائحة أظهرت جوانب الضعف والقوة لدى العالم بأسره.

وشدد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

وجدد التأكيد على أن تركيا كانت ولا تزال تدعو لإجراء إصلاحات في هيكلية مجلس الأمن الدولي.

وفيما يخص مكافحة بلاده لفيروس كورونا، أوضح تشاووش أوغلو أن تركيا بدأت في وقت مبكر، اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.

وأضاف قائلا: "رغم حاجتنا للمعدات الطبية، إلّا أننا قدمنا المساعدات لدول عديدة مثل بريطانيا وإيطاليا واسبانيا".

واستطرد قائلا: "إلى الآن تلقينا طلب مساعدة من 104 دولة حول العالم، لكن لا يسعنا أن نلبي كافة الطلبات، ونحتل المرتبة الثالثة حاليا بعد الولايات المتحدة والصين في تقديم المساعدات لمكافحة كورونا".

وأشار إلى أن بلاده بدأت تقطف الثمار الإيجابية لجهودها في مكافحة كورونا، وأنها ستستمر في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة مكافحة الفيروس.

وتابع: "منذ ظهور الفيروس قامت تركيا بإجلاء الآلاف من مواطنيها المقيمين في أكثر من 70 بلدا حول العالم، ونستعد حاليا لجلب نحو 25 ألفا من مواطنينا من 50 دولة".

ولفت إلى أن التدابير التي اتخذتها تركيا لمكافحة كورونا، حظيت بتقدير وإعجاب منظمة الصحة العالمية.

وتطرق إلى دور حلف شمال الأطلسي في مكافحة كورونا، قائلا: "الناتو تبنى دورا مهما في مكافحة هذا الفيروس، وقد أثبت أنه حلف قوي، وأعتقد أنه سيواصل المسير في هذا المنوال".

وعن علاقات بلاده مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قال تشاووش أوغلو، إن تركيا وروسيا دولتان جارتان، وتتمتعان بعلاقات وثيقة رغم اختلاف وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد أيضا من أهم حلفاء تركيا، وتربطهما علاقات تعاون في الكثير من المجالات.

وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، طالب تشاووش أوغلو المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لوقف هجماته ضد الحكومة الشرعية في البلاد.

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