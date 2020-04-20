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مصرع عامل بناء إثر سقوطه من أعلى سقالة بناء بالمنيا

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مصرع عامل بناء إثر سقوطه من أعلى سقالة بناء بالمنيا مصرع عامل بناء إثر سقوطه من أعلى سقالة بناء بالمنيا

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية بلاغًا يفيد بوصول بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام بوصول جثة “احمد. م. ي م” 32 عامًا، عامل بناء، إثر ادعاء سقوط من علو.

 

 

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز وتبين أنه أثناء عمل المذكور بأحد الأبراج السكنية وأثناء وقوفه على السقالة انزلقت قدماه مما أدى إلى سقوطه من على السقالة وحدثت وفاته ولا يتهم أحدًا بذلك.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

 

المشرق نيوز

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