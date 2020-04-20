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رئيس مدينة مرسى علم يتابع الأكمنة بالمدينة لمنع دخول الزائرين

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رئيس مدينة مرسى علم يتابع الأكمنة بالمدينة لمنع دخول الزائرين رئيس مدينة مرسى علم يتابع الأكمنة بالمدينة لمنع دخول الزائرين

تفقد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الاثنين، الأكمنة بالمدينة وذلك لمنع دخول الزائرين يوم شم النسيم، منعًا التجمعات.

وأشار رئيس مدينة مرسى علم، إلى أن ذلك يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة من قبل الدولة، للحد من انتشار المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالمتابعة المستمرة والمرور على الأكمنة بمدن المحافظة، وتنفيذها لقرارات رئاسة الوزراء، بإلغاء جميع التجمعات وغلق جميع الشواطئ والمتنزهات والمماشي بكافة محافظات الجمهورية خلال الاحتفالات باعياد شم النسيم، حفاظًا على الصحة العامة الأهالي، ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

المشرق نيوز

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