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العريان يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي 14% في 2020

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العريان يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي 14% في 2020 العريان يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي 14% في 2020

مباشر: توقع الاقتصادي محمد العريان انكماش الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 14 بالمائة خلال العام الجاري بسبب .

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "أليانز" عبر "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين،" إنني قلق قليلاً أكثر مما نجد إجماع الاقتصاديين في الوقت الحالي".

وتابع العريان: "أعتقد ان الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش بنسبة تتراوح بين 10 إلى 14 بالمائة في 2020 وهذه ضربة كبيرة".

وقال العريان إن الطبيعة المتميزة لهذه الضربة الاقتصادية - النابعة من أزمة صحية - تعني أن الأطر التقليدية قد لا تكون قابلة للتطبيق، حيث أنها تشكل عقبة أخرى أمام التعافي.

وأضاف العريان: "الفوائد التي تتوقعها عادة، انخفاض سعر النفط يعني المزيد من الدولارات لدى المستهلكين، حتى هذا لا يعمل في هذا الاقتصاد، لذلك أنا أكثر قلقا قليلا مما هو إجماع الاقتصاديين هناك الآن".

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.9 بالمائة في عام 2020.

وشدد العريان على أن هناك "شكوكا هائلة" حول أي توقعات اقتصادية، بما في ذلك توقعاته، قائلاً: "آمل أن أكون مخطئا".

ومع ذلك، قال العريان إنه يعتقد أن عملية استئناف النشاط الاقتصادي بعد الوباء ستكون صعبة.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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