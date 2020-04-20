4 قرارات للهيئة السعودية للفضاء.. أبرزها الموافقة على دراسة تأسيس الشركة ونظامها

الرياض - مباشر: ترأس الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مؤخراً، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، عبر تطبيق إلكتروني طورته الهيئة واعتمدته للعمل عن بعد.

وثمن المجلس في بداية الاجتماع، الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وجعل سلامة المواطنين والمقيمين أولوية في كل الإجراءات التي تتخذ لتجاوز المرحلة، داعيا أعضاء المجلس الله عز وجل أن يعجل برفع هذه الجائحة عن البلاد والعالم أجمع.

إثر ذلك أطلع رئيس المجلس الأعضاء على مسار الإستراتيجية الوطنية للفضاء التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، ورفعت للدولة بتاريخ 26 / 6 / 1441هـ، وتطلع المجلس لسرعة اعتمادها وتوفير الممكنات لها لتكون منطلقاً لأعمال الهيئة وتطوير قطاع الفضاء في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

‎وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالهيئة وقطاع الفضاء المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حولها القرارات التالية:

1- الموافقة على دراسة تأسيس "الشركة السعودية للفضاء" ونظامها، والرفع بها للدولة للموافقة على تأسيسها وإشهارها، وذلك وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 25/4/1440ھـ بأن " تكمل الھيئة ما يلزم لتأسيس الشركة السعودية للفضاء لتكون ذراعا تنفيذيا لھا "، وما تضمنته الدراسة من تحديد أهداف الشركة والفرص الاستثمارية وسبل التمويل والعوائد على الاستثمار، ومراحل عمل الشركة وهيكلتها.

2- الموافقة على مشروع نظام الفضاء الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء، ورفعه للدولة لإقراره.

وقد خضع هذا النظام لدراسة وافية واستطلاع لأبرز التجارب الدولية في أنظمة الفضاء، والعمل مع بيوت خبرة محلية ودولية في مجال القوانين والأنظمة، ومراجعة جميع الأنظمة المعتمدة حالياً ذات العلاقة بقطاع الفضاء، وصولاً لصياغة النظام بما يتكامل مع الإستراتيجية الوطنية للفضاء التي أقرها مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأولى، ورفعت للدولة.

3- الموافقة على اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة، والتي نصت على الترتيبات التنظيمية للهيئة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وتفويض مجلس إدارة الهيئة باعتمادها بعد الاتفاق مع وزارة المالية.

‎4- اطلع المجلس على عدد من تقارير الأداء وأبرز الأعمال المنجزة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 1441 - 1442 هـ (2020م)، وسير العمل في برنامج تنمية رأس المال البشري في قطاع الفضاء "أجيال الفضاء"، والذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، وتقرير عن العلاقات الدولية، والذي يرصد علاقة الهيئة بالوكالات والهيئات المختصة بقطاع الفضاء في الدول المتقدمة في هذا المجال، ومشاريع التعاون المبرمة معها، واتفاقيات الشراكة والتعاون بين المملكة وتلك الدول.

وعقد الاجتماع الافتراضي برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وعضوية: الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والدكتور محمد بن إبراهيم ‎السويل، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن سعود الشنيفي، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي.

كما حضر الاجتماع أيضا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية ثالب بن علي الشمراني، ورانيا محمود نشار.

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