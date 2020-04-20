السعودية تفتح باب التقدم لمبادرة دعم الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب بشرطين

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، بدء تنفيذ الأمر الملكي القاضي باعتماد مبادرة دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر وليسوا تحت مظلة أي منشأة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب والتي تم إيقافها.

وأوضحت الهيئة في قرار نشر بجريدة "أم القرى" الرسمية، اليوم الاثنين، إن الدعم يستم من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم، عن فتح باب التقديم للمبادرة وفق الترتيبات التالية:

الفئة والأنشطة المستهدفة:

تستهدف المبادرة الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر وليس تحت مظلة أي منشأة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة (الأجرة العامة – النقل المدرسي – نقل المعلمات – نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة) ولديهم بطاقات تشغيل سارية وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة.

الاشتراطات:

1. أن تكون بطاقة التشغيل سارية في الأنشطة المستهدفة وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة بتاريخ 20-07-1441هـ .

2. أن يكون المتقدم غير موظف في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.

آلية وفترة التقديم:

سيتم فتح باب التقديم على المبادرة واستقبال الطلبات وذلك من تاريخ 20 أبريل 2020م وحتى تاريخ 5 مايو 2020م.

يمكن التقديم على المبادرة من خلال موقع الهيئة الالكتروني عبر الرابط التالي (https://is.tga.gov.sa)

ملاحظات مهمة:

1. آخر موعد لاستقبال الطلبات هو تاريخ 5 مايو 2020م.

2. التقديم على المبادرة لا يعني قبول الطلب.

3. في حال وجود خلل أثناء التقديم، يمكنك التواصل مع الدعم الفني المخصص لهذه المبادرة عبر البريد الالكتروني التالي (is@tga.gov.sa).

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