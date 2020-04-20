غرامات مالية وإغلاق 5 محال لاختراقهم قرار الحظر بشبرا الخيمة

تلقى جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، اليوم الإثنين، إخطارًا، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنية من رجال مباحث المركز، المحال التجارية لترى مدى إلتزام المواطنين بقرار الحظر، تبين مخالفة 5 محال لبيع البلاستيك بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، ظلوا فاتحين محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

ونفذت الأجهزة الأمنية بقسم ثانٍ شبرا الخيمة، قرارات مجلس الوزراء بشأن توقيع غرامات مالية وإغلاق المحال، وجرى إغلاق 5 محال لبيع البلاستيك وذلك بعد اختراقهم قرار الحظر، وأبلغت النيابة العامة لتولي التحقيق‪.‬

وجاء ذلك بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة، ورئاسة بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على تطبيق القرار بشدة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار،ومتابعة المستمرة خلال فترات الحظر، وتطبيق العقوبة على المخالفين، وكان ذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وقيادة جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.

وطالب محافظ القليوبية، المواطنين بالالتزام بالقرارات، وذلك حمايةً لهم، والحد من انتشار فيروس كورونا، وبناءً على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.