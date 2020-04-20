وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بالغربية

قرر طارق رحمي، محافظ الغربية ، اليوم الإثنين إيقاف أي تراخيص بناء في جميع مدن وأحياء ومراكز المحافظة لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل، وفقًا للتعليمات الصادرة من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمواجهة مخالفات البناء، والتعدي على أراضى أملاك الدولة.

وأكد محافظ الغربية ، في بيان على استمرار الأعمال في المشروعات القومية والتنموية ومواصلة العمل بالمشروعات الخدمية.

وذكر”رحمي”، أن سير العمل في المشروعات القومية والخدمية خلال أزمة فيروس “كورونا”، يؤكد على حرص الدولة على الحفاظ على العمالة غير المنتظمة التي تعمل في منظومه البناء، مشيرًا بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحتهم.