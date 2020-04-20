الصحة: تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

صرحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين في تصريح لها، عن تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتسجيل 11 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.

وأضاف، الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد 19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

وتابع “مجاهد”، أن إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الاثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة جري شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.