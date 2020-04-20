دمياط تلتزم بالحظر في شم النسيم

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية، للحد من تجمعات المواطنين خلال يوم شم النسيم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظ، أنه جرى الالتزام بتطبيق قرار اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من أبناء محافظة دمياط فقط وغلق جميع الطرق المؤدية لها من خلال تكثيف التمركزات على بوابتى المدينة، وكذلك غلق المعديات والشواطئ ومنطقة اللسان، بالإضافة أيضًا إلى غلق كورنيش النيل بمدينة دمياط وجميع المتنزهات، لمنع أى تواجد للمواطنين للحفاظ على سلامتهم.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بجهود الأجهزة الأمنية وتعاونها التام مع الجهات التنفيذية للعمل وفقًا لخطة محددة، لمجابهة تداعيات الأزمة والحد من انتشار العدوى.