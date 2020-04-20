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محدث.. خام نايمكس الأمريكي ينهار 90% ليهبط أدنى دولارين

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محدث.. خام نايمكس الأمريكي ينهار 90% ليهبط أدنى دولارين محدث.. خام نايمكس الأمريكي ينهار 90% ليهبط أدنى دولارين

مباشر: عمقت  النفط الأمريكي خسائرها لأكثر من 90 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع "نايمكس" أدنى دولارين مع القلق حيال تخمة المعروض وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء المعروض من الخام.

ولايزال المستثمرون قلقون من التراجع المستمر في الطاقة التخزينية للنفط والتي تشهد هبوطاً حاداً بفعل تخمة الإمدادات مقابل تراجع حاد للطلب على الخام جراء تفشي فيروس "كوفيد-19".

وتسببت تدابير احتواء الفيروس في توقف نشاط السفر وفرض تشديدات على تحركات المواطنين حول العالم، وسط انكماش ملحوط للنشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب العالمي على النفط.

وفشل اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك +" ومنتجين أخرين للنفط في تهدئة مخاوف المستثمرين، وسط توقعات بتجاوز حجم تراجع الطلب للهبوط المتوقع في المعروض واستمرار تخمة الإمدادات..

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/حزيران بنسبة تزيد عن 6.1 بالمائة ليهبط إلى 26.36 دولار للبرميل.

كما تهاوى سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر مايو/أيار المقبل بنسبة 91.50 بالمائة مسجلاً 1.56 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في تاريخه.

ومن المقرر أن ينتهي عمل العقود الآجلة تسليم مايو/أيار المقبل غداً الثلاثاء.

وكان الخام الأمريكي قد تراجع بنحو 20 بالمائة في الأسبوع الماضي.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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