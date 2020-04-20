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"هاليبرتون" تخسر مليار دولار في الربع الأول مع تراجع الإيرادات

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"هاليبرتون" تخسر مليار دولار في الربع الأول مع تراجع الإيرادات "هاليبرتون" تخسر مليار دولار في الربع الأول مع تراجع الإيرادات

مباشر: خسرت شركة "هاليبرتون" أكثر من مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع الإيرادات بنحو 12 بالمائة.

وكشفت نتائج أعمال شركة الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، تسجيل صافي خسائر 1.017 مليار دولار (1.16 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل صافي أرباح 152 مليون دولار (17 سنتاً للسهم) في نفس الفترة من عام 2019.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب سهم "هاليبرتون" من الأرباح 0.31 دولار في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزاً تقديرات أن تسجل 0.24 دولار.

وفيما يتعلق بالإيرادات، سجلت "هاليبرتون" مستوى 5.037 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 5.737 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وحددت الشركة أكبر تخفيض في الميزانية حتى الآن بين شركات الطاقة الكبرى مع انخفاض حاد لأسعار الخام تجاوز 65 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.

وأوضحت البيانات أن إيرادات "هاليبرتون" من الأسواق الدولية ارتفعت بنحو 5 بالمائة إلى 2.58 مليار دولار، فيما هبطت إيرادات الأعمال من أمريكا الشمالية بنسبة 25 بالمائة مسجلة 2.46 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير ستخفض الشركة الإنفاق الرأسمالي هذا العام بنحو 50 بالمائة ليصل إلى 800 مليون دولار، وهو الخفض الأكثر حدة من قبل شركة طاقة كبرى حتى الآن، كما ستخفض التكاليف الأخرى بنحو مليار دولار.

وقامت الشركة العاملة في مجال الطاقة بتسريح مئات العمال بفعل تراجع الطلب ةتفشي الكورونا.

 

وتحملت الشركة مصاريف بقيمة 1.1 مليار دولار متعلقة بتراجع تقييم الأعمال الحالية للنفط مع تراجع الخام.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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