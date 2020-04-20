اجتماع عاجل لوزراء زراعة مجموعة العشرين الثلاثاء

الرياض - مباشر: يجتمع وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية يوم غد الثلاثاء الموافق 21 أبريل بشكل عاجل.

وأفادت الصفحة الرسمية لرئاسة السعودية مجموعة العشرين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن وزراء الزراعة سيبحثون غدا، استجابة مشتركة وشمولية في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تهدف إلى ضمان استمرار توافر الغذاء الكافي للمستهلكين على الصعيد العالمي.

وأضافت أن وزراء زراعة دول العشرين، سيناقشون أيضا سبل دعم المجتمعات الريفية المتضررة والمزارعين والأعمال التجارية الزراعية.

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