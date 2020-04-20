غدًا..توزيع 1000 كارت فيزا تكافل وكرامة للمستحقين بالشرقية

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية، بدءًا من غدًا الثلاثاء، عن صرف 1000 كارت فيزا تكافل وكرامة للمستحقين، ومشيرة إلي تسليم 23406 كارت فيزا جديد للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتوفير حياة كريمة للأسر الذين لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

وأوضح محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، أنه ورد 5136 كارت فيزا تكافل للمديرية، و1348 كارت فيزا تكافل ضمان، و16259 كارت فيزا كرامة، و633 كارت فيزا قائم بالصرف، بالأرقام السرية الخاصة به، وذلك لتسليمها للمستحقين بنطاق المحافظة بدءًا من الغد، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 160675 مقسمين ل76052 مستفيد تكافل، و 84623 مستفيد كرامة.

وتجرى عملية التوزيع بإشراف مديرية التضامن الاجتماعية، من خلال الإدارات الإجتماعية على مستوى المحافظة، مع سرعة توزيع كروت الفيزا على المستحقين، وأخذ كل الإجراءات الإحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.