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الدائنون يرفضون خطة الأرجنتين لإعادة هيكلة ديون بـ66 مليار دولار

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الدائنون يرفضون خطة الأرجنتين لإعادة هيكلة ديون بـ66 مليار دولار الدائنون يرفضون خطة الأرجنتين لإعادة هيكلة ديون بـ66 مليار دولار

مباشر: رفضت مجموعة من كبار مديري الأصول الدائنين للأرجنتين اقتراح الرامي لهيكلة ديون خارجية بقيمة 66.2 مليار دولار.

وعرضت الأرجنتين في الأسبوع الماضي اتفاقا لهيكلة الديون يقضي بإعفاءها من سداد 41.5 مليار دولار من ديونها عبر خفض كبير للكوبون على السندات وتقليص أصل الدين ومنحها فترة سماح ثلاث سنوات.

وقالت مجموعة دائنة تتكون من بعض أكبر مديري الأصول في العالم عبر بيان، اليوم الإثنين، إنها تتفهم الصدمات الاقتصادية والسياسية المختلفة التي تواجه البلاد، ولكنها لا يمكن إن تدعم مقترحات الحكومة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البيان، إن  المجموعة تعتقد أن جميع أصحاب المصلحة في الأرجنتين سيحتاجون لتقديم مساهمة لتخفيف الوضع الاقتصادي في البلاد والوصول إلى النمو المستدام والاستقرار المالي.

وقال البيان إن مقترحات البلاد "تسعى إلى وضع حصة غير متناسبة من جهود التكيف طويلة الآجل للأرجنتين على أكتاف حاملي السندات الدولية".

تشمل أعضاء المجموعة " تحالف برنشتاين" و "أموندي لإدارة الأصول" و"شون أشمور جروب" و"بلاك روك" وغيرها.

ووفقاً للبيان يمتلك أعضاء المجموعة أكثر من 25 بالمائة من سندات الأرجنتين الحكومية الصادرة بعد عام 2016.

وتكافح الدولة المنتجة للحبوب، التي تعاني من الركود والتضخم المتزايد وأزمة الديون المتصاعدة، لتجنب التخلف عن سداد الديون، وتريد الحكومة إن تجد مسار ودي مع الدائنين.

وكان لدى الأرجنتين ديون بقيمة 323 مليار دولار من كومة الديون في نهاية عام 2019، حيث تحركت بالفعل لتأجيل سداد ديونها بالعملة المحلية وتجميد مدفوعات القروض المحلية بالدولار حتى نهاية العام، كما طلبت إعفاء من كبار الدائنين مثل صندوق النقد الدولي ونادي باريس.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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