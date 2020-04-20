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مسؤول بالصحة السعودية يوضح شرطاً لاجتياز جائحة كورونا

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مسؤول بالصحة السعودية يوضح شرطاً لاجتياز جائحة كورونا مسؤول بالصحة السعودية يوضح شرطاً لاجتياز جائحة كورونا

الرياض - مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة العربية السعودية قادرة على اجتياز جائحة المستجد "كوفيد – 19".

وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثين بشأن مستجدات فيروس كورونا: "كلنا مسؤولون، وبإمكاننا وبأيدينا وما زلنا نستطيع اجتياز هذه الجائحة، مع الالتزام بالتعليمات الاحترازية والبقاء في المنازل والابتعاد عن أي تجمعات والتزام الضوابط التي تجلعنا ومن حولنا في مأمن"، بحسب بثه الحساب الرسمي للوزارة على "تويتر".

كانت وزارة الصحة السعودية قد كشفت اليوم الاثنين، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10484حالة.

وتوزعت الإصابات بواقع 27 بالمائة لسعوديين، و73 بالمائة لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا.

ووصلت حالات التعافي الجديدة إلى 92 حالة ليسجل الإجمالي 1490 حالة تعافي.

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