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توزيع مواد غذائية لـ 100 أسرة تحت الحجر الصحى بسبب كورونا في بورسعيد

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وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، مواد غذائية لـ 100 أسرة تحت الحجر الصحى الإجباري، بسبب ، وجاء ذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والأحياء، وبرئاسة سوسن حبيشى وكيل وزارة التضامن بالمحافظة.

92969976 653644575473237 3753845457298653184 n 225x300 - توزيع مواد غذائية لـ 100 أسرة تحت الحجر الصحى بسبب كورونا في بورسعيد

وذكرت سوسن حبيشى وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، أن 25 أسرة من سكان العمارة رقم 98 بمنطقة السيدة خديجة، إنضموا لسكان العمارات المعزولة صحيًا.

وأشارت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، أنه جرى إعداد فرق من المتطوعين وشباب الجمعيات الأهلية وموظفي التضامن والأحياء، وعملوا بتسليم كراتين مواد غذائية عبارة عن “أرز، سكر، شاى، مكرونة، سمن، صلصة، فراخ، لحوم” بالإضافة لشنطة من الخبز، لسكان عمارات “137، و138” بمساكن زمزم، وسكان العمارات 6 و24 بحى الكويت وسكان عمارة القابوطى وسكان عمارة الورشة، وذلك لضمان توفير المواد الغذائية لهم طوال فترة الحظر.

وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، ذلك لرعاية تلك الأسر وتخفيف مستوى المعيشة.

المشرق نيوز

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