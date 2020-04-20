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تقرير: روسيا تأمر شركات النفط بخفض الإنتاج 20%

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تقرير: روسيا تأمر شركات النفط بخفض الإنتاج 20% تقرير: روسيا تأمر شركات النفط بخفض الإنتاج 20%

مباشر: ذكرت تقارير صحفية أن وزارة الطاقة الروسية طالبت منتجي النفط الخام في البلاد بخفض الإنتاج بنحو 20 بالمائة عن متوسط مستويات فبراير/شباط الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين على صلة بالخطة، اليوم الإثنين، قولهما إن وزارة الطاقة الروسية طلبت في الأسبوع الماضي من منتجي النفط المحليين خفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 19 و20 بالمائة عن مستويات فبراير/شباط الماضي، الأمر الذي سيجعل مستوى إنتاج النفط في موسكو متماشيا مع أهداف الصفقة.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط وغيرها من كبار منتجي النفط بقيادة  على خفض الإنتاج النفطي بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً بداية من مايو/آيار القادم وحتى يونيو/حزيران، من أجل مكافحة تخمة المعروض.

ويمكن إن يصل تخفيض الإنتاج العالمي للنفط مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة والنرويج الغير حلفاء في المنظمة إلى 20 مليون برميل يومياً، أو يعادل خمس إنتاج النفط في العالم.

وبموجب الاتفاق، يتعين على موسكو أن تخفض إنتاجها من النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً اعتبارا من الشهر القادم.

وكان سعر العقود الآجلة لخام غرب تسكاس الأمريكي تسليم مايو/أيار المقبل قد تهاوى اليوم 40 بالمائة ليتراجع دون 11 دولاراً للبرميل، مع تخمة الإمدادات وتراجع الطلب.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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