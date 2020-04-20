البيئة السعودية توضح آلية حصول شركات القطاع الخاص على تصاريح التنقل

الرياض - مباشر: دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، شركات القطاع الخاص المرخصة منها، إلى الحصول على تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول السارية ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بإرفاق اسم الشركة ونسخة من التصريح عبر البريد الإلكتروني.

وحثت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، الشركات العاملة في قطاعات محطات تخزين وتعبئة الشعير والأعلاف، ومحلات بيع المدخلات (أسمدة وبذور ومبيدات)، وتشغيل الآليات والمعدات الزراعية، والأطباء البيطريين والعيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة إلى سرعة التقديم للحصول على تلك التصاريح، على ألا يدخل في ذلك السماح بالبيع أو الشراء.

ترشيحات

التأمينات السعودية: تعويض المنشآت المتأخرة عن تقديم طلب الدعم خلال يونيو

هيئة السوق السعودية تفرض غرامة على "الشرقية للتنمية" لمخالفتها قواعد الطرح

لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي تستعرض تطورات حزم التحفیز