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البيئة السعودية توضح آلية حصول شركات القطاع الخاص على تصاريح التنقل

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البيئة السعودية توضح آلية حصول شركات القطاع الخاص على تصاريح التنقل البيئة السعودية توضح آلية حصول شركات القطاع الخاص على تصاريح التنقل

الرياض - مباشر: دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، شركات القطاع الخاص المرخصة منها، إلى الحصول على تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول السارية ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من المستجد "كوفيد -19"، وذلك بإرفاق اسم الشركة ونسخة من التصريح عبر البريد الإلكتروني.

وحثت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، الشركات العاملة في قطاعات محطات تخزين وتعبئة الشعير والأعلاف، ومحلات بيع المدخلات (أسمدة وبذور ومبيدات)، وتشغيل الآليات والمعدات الزراعية، والأطباء البيطريين والعيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة إلى سرعة التقديم للحصول على تلك التصاريح، على ألا يدخل في ذلك السماح بالبيع أو الشراء.

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