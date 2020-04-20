بنك إنجلترا يدعو البنوك لاستخدام رأس المال الفائض لدعم العملاء

مباشر: دعا بنك إنجلترا البنوك البريطانية لاستخدام مخزونها الكبير من رأس المال والسيولة لدعم الاقتصاد في ضوء الضربة التي تلقاها من فيروس كورونا.

وقالت هيئة التنظيم الاحترازي بالبنك المركزي البريطاني في تقرير صادر، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن تستخدم البنوك احتياطي السيولة الخاصة بها في القيام بدعم العملاء، حتى لو كان ذلك يعني أن معدلات تغطية السيولة تقل بشكل ملحوظ عن 100 بالمائة.

وتمتلك البنوك البريطانية احتياطيات السيولة -النقدية والسندات قصيرة الآجل التي يجب أن تحتفظ بها لتمويل نفسها لمدة شهر على الأقل دون مساعدة خارجية - أكثر من 100 بالمائة من الحد الأدنى المطلوب.

وتتعرض البنوك لضغوط من الجهات التنظيمية لتسريع صرف القروض بموجب خطة حكومية لدعم الشركات التي تكافح في ظل هذا الوباء.

وتسعى هيئة التنظيم الاحترازي إلى طمأنة المقرضين بأنهم لن يواجهوا عقوبات من شأنها أن تتبع خرقًا لحدود رأس المال والسيولة التي حددتها الهيئة في الأوقات العادية.

وقال المركزي البريطاني إنه سيمنح المقرضين أيضًا وقتًا كافيًا بعد الأزمة لتجديد السيولة ومخازن رأس المال.

وأضافت الهيئة: "يمكن للبنوك أن تسحب من جميع احتياطيات رأس المال المتاحة ابتداءً من أي احتياطي إضافي لرأس المال يتم الاحتفاظ به فوق مخازنها التنظيمية".

وتابعت: "عندما تكون هناك حاجة إلى استعادة احتياطيات رأس المال، ستكون هذه عملية تدريجية ولن تتوقع سلطة تقييم المخاطر بشكل عام من البنوك أن تستعيد احتياطيات رأس المال بالكامل حتى وقت كبير بعد انتهاء الضغط الحالي".