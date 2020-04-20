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"فيتش" تخفض تصنيف هونج كونج بفعل صدمة كورونا

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"فيتش" تخفض تصنيف هونج كونج بفعل صدمة كورونا "فيتش" تخفض تصنيف هونج كونج بفعل صدمة كورونا

مباشر: خفضت وكالة "فيتش" تصنيف الديون طويلة الآجل بالعملة الأجنبية لهونج كونج، مع نظرة مستقبلية مستقرة مع تداعيات .

وقالت وكالة "فيتش" في تقرير اليوم الإثنين، إن تصنيف هونج كونج انخفض إلى AA)-) من AA))، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعتبر ذلك هو أدنى تصنيف لهونج كونج من قبل "فيتش" منذ عام 2007.

وأضاف التقرير: "بعد الاضطرابات الاجتماعية طويلة الأمد في عام 2019، يواجه هونج كونج صدمة كبرى ثانية من ظهور فيروس كورونا الذي أدى إلى جهود التباعد الاجتماعي للحكومة والمجتمع على نطاق واسع مما أدى إلى انكماش في النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة".

وتابع التقرير أن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى دفع صناع السياسات إلى الإعلان عن الموازنة الأكثر توسعية في هونج كونج.

وأوضحت الوكالة أن هذه التحديات أدت إلى تفاقم اتجاهات التصنيف السلبية الموجودة بالفعل من الضرر الذي لحق بهونج كونج جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

 وتتوقع "فيتش" انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 بالمائة هذا العام بعد انخفاض بنسبة 1.2 بالمائة في عام 2019.

وأضافت "فيتش": يبدو أن الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس محليًا تكتسب زخمًا، لكن المخاطر على توقعاتنا لا تزال على الجانب السلبي وتعتمد على تطور الوباء عالميًا، نظرًا لوضع هونغ كونغ كاقتصاد صغير ومفتوح".

وتقدم السلطات في هونج كونج مجموعة من الإجراءات الداعمة لتخفيف الضغوط المالية بما في ذلك حزمة تحفيز بقيمة 18 مليار دولار تهدف إلى ضمان الاحتفاظ بالوظائف.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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