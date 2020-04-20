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لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي تستعرض تطورات حزم التحفیز

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لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي تستعرض تطورات حزم التحفیز لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي تستعرض تطورات حزم التحفیز

الكویت - مباشر: انطلقت أعمال الاجتماع الـ111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة على مستوى وكلاء وزراء المالیة، الیوم الاثنین، عبر الاتصال المرئي.

وقالت وزارة المالیة الكویتیة في بیان صحفي الیوم الاثنین، إن لجنة وكلاء وزراء المالیة الخلیجیین خلال اجتماعھا التحضیري الذي یستمر یومین ناقشت العدید من المواضیع ورفع التوصیات المناسبة بشأنھا للوزراء.

وأضافت أن الاجتماع شارك به كل من وكیل "المالیة" الكویتي صالح الصرعاوي وبمشاركة الأمین العام المساعد للشؤون الاقتصادیة والتنمویة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة خلیفة العبري وحضور ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة، بحسب وكالة انباء الكويت "كونا".

وذكرت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما یتعلق بالنتائج والتوصیات الواردة في اجتماعات اللجان المشتركة بین دول المجلس ذات الصلة بالتعاون المالي والنقدي والجمركي تمھیدا لرفعھا إلى وزراء المالیة لاتخاذ ما یرونه مناسبا.

وبینت أنه تم استعراض آخر التطورات حول حزم التحفیز الاقتصادیة التي أقرتھا دول المجلس والقرارات المتخذة لدعم الأنشطة الاقتصادیة المتأثرة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) والدعوة للتنسیق الدائم لمواجھة الآثار المترتبة على ھذا الوباء.

وقالت إنه من المقرر أن ینعقد یوم غد الثلاثاء الاجتماع الـ111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالیة والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخلیجي.

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