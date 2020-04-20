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التأمينات السعودية: تعويض المنشآت المتأخرة عن تقديم طلب الدعم خلال يونيو

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الرياض – مباشر: قال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، إن استحقاق الدعم يكون بعد شهر من تاريخ التقدم بالطلب.

وأضاف الوهيبي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات الجديد اليوم الاثنين، أنه في حال تأخرت المنشأة عن التقدم بطلب الدعم عن 20 أبريل/ نيسان الحالي، سيتم تعويضها عن شهر مايو/ أيار في الشهر الذي يليه يونيو/ حزيران.

وأوضح الوهيبي، أن 70 بالمائة من منشآت القطاع الخاص يستفيدون من مبادرة الدعم عبر "ساند"، مؤكدا توفير آلية سهلة وبسيطة للتقدم بدعم المنشآت.

ونوه الوهيبي، بأنه يحق للمشترك التقدم لطلب الدعم بكل سهولة ويسر، وأن المؤسسة تضمن استمرار الدخل والوظيفة للمتضررين.

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