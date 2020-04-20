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11 مايو.. مساهمو أرامكو يناقشون تقرير مجلس الإدارة وتعيين مراجع حسابات خارجي

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11 مايو.. مساهمو أرامكو يناقشون تقرير مجلس الإدارة وتعيين مراجع حسابات خارجي 11 مايو.. مساهمو أرامكو يناقشون تقرير مجلس الإدارة وتعيين مراجع حسابات خارجي

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "أرامكو " عن موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في 11 مايو / أيار المقبل لمناقشة تقرير مجلس الإدارة لعام 2019.

وأضافت الشركة عبر بيان نشر على "تداول" اليوم الاثنين، أنه سيتم التصويت على تعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

وبينت الشركة أن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحًا إلا إذا حضره مساهم واحد أو أكثر ممن يمثلون ربع الأسهم العادية على الأقل، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع.

وأضافت: "إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيُعقَد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًّا كان عدد الأسهم العادية الممثلة فيه، بشرط أن تكون الدولة ممثلة في الاجتماع".

وأوضحت أرامكو، أنه لن يتم عقد اجتماع الجمعية العامة حضورياً، حيث ستكون مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة والتصويت إلكترونياً على بنود جدول الأعمال باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك تماشياً مع تعميم مجلس هيئة السوق المالية في هذا الخصوص حسب ما هو موضح في مقدمة هذه الدعوة.

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