أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية تتراجع 2% بالمستهل مع انهيار أسعار النفط

Print
الأسهم الأمريكية تتراجع 2% بالمستهل مع انهيار أسعار النفط الأسهم الأمريكية تتراجع 2% بالمستهل مع انهيار أسعار النفط

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 2 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، عقب تهاوي النفط الخام لأدنى مستوى في 21 عاماً.

وجاء الأداء السلبي لـ"وول ستريت" بعد مكاسبها في الأسبوع الماضي ووسط انهيار أسعار النفط الأمريكي أدنى 11 دولاراً، مما أثار المخاوف بشأن مدى عمق التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني الجاري، إلى جانب استمرار تأثيرات .

وكان الانخفاض مصحوباً بتراجع أسهم شركات الطاقة، حيث هبطت أسهم كل من "شيفرون" و"إكسون موبيل" بأكثر من 5 بالمائة، كما خسر قطاع الطاقة أكثر من 6 بالمائة، مع تراجع أسهم كل من شركتي "أوكسيدنتال بتروليوم" و"هاليبرتون أكثر من 10بالمائة.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة حتى الأسبوع الماضي، مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في 23 مارس/آذار الماضي.

وعلى الجانب الإيجابي، تستمر تخطيطات الولايات المتحدة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب اقتراب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد من إبرام صفقة حزم تحفيزية جديدة لدعم الشركات الصغيرة المتضضرة من تفشي "كوفيد-19".

ويلغ عدد الوفيات إثر كورونا أكثر من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة، فيما توفي ما يزيد عن 166 ألف شخص عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.9 بالمائة مسجلاً 23790.1 نقطة وهو ما يعادل خسارة 452.4 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.5 بالمائة مسجلاً 2833 نقطة، وهبط "ناسداك"بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 857734 نقطة.

وفي خلال نفس الفترة ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 100.036.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

شبكة عيون الإخبارية