الأسهم الأمريكية تتراجع 2% بالمستهل مع انهيار أسعار النفط

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 2 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، عقب تهاوي أسعار النفط الخام لأدنى مستوى في 21 عاماً.

وجاء الأداء السلبي لـ"وول ستريت" بعد مكاسبها في الأسبوع الماضي ووسط انهيار أسعار النفط الأمريكي أدنى 11 دولاراً، مما أثار المخاوف بشأن مدى عمق التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني الجاري، إلى جانب استمرار تأثيرات فيروس كورونا.

وكان الانخفاض مصحوباً بتراجع أسهم شركات الطاقة، حيث هبطت أسهم كل من "شيفرون" و"إكسون موبيل" بأكثر من 5 بالمائة، كما خسر قطاع الطاقة أكثر من 6 بالمائة، مع تراجع أسهم كل من شركتي "أوكسيدنتال بتروليوم" و"هاليبرتون أكثر من 10بالمائة.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة حتى الأسبوع الماضي، مقارنة بأدنى مستوياتها المسجلة في 23 مارس/آذار الماضي.

وعلى الجانب الإيجابي، تستمر تخطيطات الولايات المتحدة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب اقتراب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إبرام صفقة حزم تحفيزية جديدة لدعم الشركات الصغيرة المتضضرة من تفشي "كوفيد-19".

ويلغ عدد الوفيات إثر كورونا أكثر من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة، فيما توفي ما يزيد عن 166 ألف شخص عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.9 بالمائة مسجلاً 23790.1 نقطة وهو ما يعادل خسارة 452.4 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.5 بالمائة مسجلاً 2833 نقطة، وهبط "ناسداك"بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 857734 نقطة.

وفي خلال نفس الفترة ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 100.036.