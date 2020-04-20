سدكو كابيتال ريت يرد على طلبات مستأجرين للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (مدير صندوق سدكو كابيتال ريت) آخر تطورات طلبات مستأجرين للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية أو تعليق للقيم الإيجارية أو تأجيل المستحقات الإيجارية في ذممهم نتيجة آخر التطورات والأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الصندوق، في بيان على "تداول"، إن مجمل قيمة الطلبات المستلمة للنظر في خصم مؤقت لالتزاماتهم التعاقدية و/أو تعليق للقيم الإيجارية و/أو تأجيل المستحقات الإيجارية في ذممهم حتى تاريخه ما يمثل 14.8 بالمائة من مجمل دخل الإيجارات السنوية للصندوق "مجمل الدخل").

وأضافت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية، أنه تم رفض طلبات ما يعادل نسبة 4.74 بالمائة من مجمل الدخل، وتم قبول تمديد فترة سماح لمستأجر جديد وهو ما يعادل 0.12 بالمائة من مجمل الدخل.

وأشارت إلى أنه قد تم قبول طلب تأجيل دفعة إيجارية ما يعادل نسبة 0.32 بالمائة من مجمل الدخل، وبالتالي تقدر قيمة الطلبات المستلمة من المستأجرين المتأثرين بالإجراءات الاحترازية ما يعادل نسبة 9.27 بالمائة من مجمل الدخل تقريبا، كما لم يتم استلام أي طلبات فسخ عقود.

ووفقا للبيان، قام مدير الصندوق بعدة إجراءات تجاه تلك الطلبات؛ تشمل إخطار المستأجرين المستثنيين من الإجراءات الاحترازية برفض الطلبات المستلمة، وإخطار المستأجر الجديد الطالب لتمديد فترة السماح والمتأثر بالإجراءات الاحترازية بقبول طلبه لفترة لا تتجاوز شهرين، لتمكينه من استكمال أعمال تجهيز وحدته المستأجرة.

وتم إخطار المستأجرين الطالبين بتأجيل سداد الدفعة المستحقة بالموافقة على طلبهم لفترة أقصاها 3 أشهر آخذا في الاعتبار أن يتم تحصيلها خلال السنة المالية التي تستحق فيها.

وأخطر مدير الصندوق، بحسب البيان، المستأجرين المتأثرين من الإجراءات الاحترازية، بأنه سيتم تقييم الأثر المترتب على تلك الإجراءات ومقدار الضرر الفعلي - إن وجد – ولكل حالة على حدة، وذلك بعد زوال الجائحة وحال صدور قرار من الجهات المعنية بعودة مزاولة الأنشطة المعلقة بما يحفظ مصالح الطرفين التعاقدية، وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية، أنها ستتبع ذات الإجراءات مع أي طلبات جديدة قد يستلمها مستقبلا ووفق ذات الأسس المتبعة أعلاه.

وأوضح مدير الصندوق، أن القيم المفصح عنها في هذا الإعلان لا تأخذ في عين الاعتبار أي طلبات أخرى قد يستلمها مدير الصندوق مستقبلا أو تطورات أخرى غير منظورة، وفيما يخص الأثر على توزيعات الصندوق النقدية، فإن مدير الصندوق يعمل جاهدا للحفاظ على استمرار التوزيعات النقدية بشكل مستقر وفق ما جاء في مذكرة شروط وأحكام الصندوق، وذلك بناء على مدى تمكن مدير الصندوق من تحصيل كامل مبالغ الإيجارات المستحقة.

وأشار مدير الصندوق، إلى أنه قام بعمل بعض المبادرات وفي طور دراسة إجراءات أخرى للتخفيف من حد الأثر السلبي على مالكي الوحدات والتي تساهم على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.

وقالت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية، إنها قامت بالإعلان عن تخفيض رسوم التمويل السنوي بنجاح مما سينتج عنه تحسين الأداء التشغيلي للصندوق، ودراسة الدخول في عقد تحوط لتثبيت سعر السايبور والاستفادة من سعره المنخفض حاليا لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الفائدة.

وأضافت، أنها قامت كذلك بدراسة تخفيض او تأجيل مصاريف التشغيل للصندوق مما سينتج عنه تحسين الأداء التشغيلي للصندوق أو زيادة السيولة في الصندوق، ودراسة إمكانية الاستفادة من مبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يخص رفع الإقرارات الضريبية.

ترشيحات:

الشورى السعودي يمنح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة السفراء بعد سن الـ65

457.6 ألف عامل أجنبي يغادرون القطاع الخاص السعودي في 2019

الشورى السعودي يوافق على تعديلات بمشروع مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

شركة أبحاث تتوقع ارتفاع إنفاق الحكومة السعودية خلال عام 2020

تقرير: 9.4 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال 2020

التجارة السعودية: جولات استباقية تكشف وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في الأسواق

النيابة السعودية تحظر على المقيمين ممارسة النشاط التجاري باسم المواطنين

الصناعة السعودية: توجه لإبقاء العمالة للعمل بالمصانع في بعض المناطق المعزولة

مجلس الشورى يناقش عقوبات مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار

الحبوب السعودية: مليونا كيس دقيق بالمستودعات جاهزة للضخ بالسوق

الأمن العام السعودي يطلق خدمة التنقل داخل المناطق باستثناء مكة والمدينة