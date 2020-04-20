مدير صندوق بنيان ريت يتوقع تأثير سلبي على العمليات بسبب كورونا

الرياض - مباشر: أكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال (مدير صندوق بنيان ريت) على إلتزامها بالتوجيهات الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية والتي تهدف لحماية مواطنيها ومقيميها.

وأضاف مدير الصندوق، في بيان نشر على "تداول" اليوم الاثنين، أنه ما زالت المراكز التجارية مغلقة كما تم الإعلان عنها سابقًا والتي تمثل المراكز التجارية 69 بالمائة من إيرادات صندوق بنيان ريت حسب القوائم المالية للعام 2019.

وتوقعت الشركة أن يؤثر الفيروس بشكل سلبي على عمليات وأداء صندوق بنيان ريت المالي على المدى القريب ، لكنها أشارت إلى أن المدة والتأثير الاقتصادي والتدابير الاحترازية لا يمكن معرفة مدتها، وبالتالي فإن مدير الصندوق غير قادر على تقديم معلومات واضحة في هذا الخصوص.

وتابعت أن مدير الصندوق لا يزال متفائلًا بعمليات خفض التكاليف التي سيتم تطبيقها من قبل مدير الاملاك، وبدعم الجميع للمبادرات التي أعلنتها الحكومة لتخفف الاثر السلبي على الصندوق.

وطمأن مدير الصندوق ومجلس الإدارة الجميع على إدارة عمليات الصندوق ومراقبتها بشكل مستمر وكذلك اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذا الاثر، كما أكد أنه سيقوم بمتابعة الاحداث والإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية.

كما تابعت أن جميع أصول الصندوق تخضع بشكل مستمر الى عمليات التنظيف والتعقيم بما يتماشى مع أفضل الممارسات. كما يتبع جميع الموظفين اللوائح والتنظيمات المتعلقة بحظر التجول الذي تفرضها الحكومة للحد من انتشار الفايروس.

وأشار مدير الصندوق إلى أن مدير الأملاك يقوم بالتواصل مع المستأجرين بشكل مستمر للنظر في احتياجاتهم ومتطلباتهم كذلك في التفاوض على حلول مقبولة للطرفين في ظل الظروف الجارية وذلك لكثرة الطلبات على إعفاء الإيجارات والنظر في شروط الدفع.

كما قام مدير الأملاك بالبدء بالتدابير اللازمة لخفض التكاليف تماشياً مع توقف أعمال المراكز التجارية، بالإضافة إلى انخفاض قيود السفر والتجول والتي اثرت بشكل ملحوظ على قطاع الضيافة.

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