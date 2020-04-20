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الاتفاق يخطط لضم نجم الأهلي المعار لإنبي

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الاتفاق يخطط لضم نجم الأهلي المعار لإنبي الاتفاق يخطط لضم نجم الأهلي المعار لإنبي

يقدم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لنهاية الموسم لنادي الاتفاق السعودي، مستوى متالق، ويبدو أنه سيتسبب في انضمام نجم جديد للفريق السعودي.

وسيطرت حالة من الغموض تجاه مستقبل النجم المغربي، بعد تلقيه عرضا من أحد الأندية في الدوري البلجيكي، للرحيل إليه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير عن وجود مفاوضات من وكلاء لاعبين، مع محمد شريف لاعب الاحمر والمعار لصفوف إنبي.

ويقدم شريف عرض فني مميز مع النادي البترولي، ويظهر ذلك من خلال معدل التهديف الكبير الذي يقدمه خلال الموسم الحالي.

ويفكر نجم الأهلي في خوض تجربة إحترافية خارج ، خوفًا من الجلوس على مقاعد البدلاء.

المشرق نيوز

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