أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"يونيتد إيرلاينز" تحذر من خسائر ملياري دولار بالربع الأول

Print
"يونيتد إيرلاينز" تحذر من خسائر ملياري دولار بالربع الأول "يونيتد إيرلاينز" تحذر من خسائر ملياري دولار بالربع الأول

مباشر: حذرت شركة "يونيتد إيرلاينز" الأمريكية من خسائر تتجاوز ملياري دولار خلال الربع الأول من العام الجاري جراء تداعيات .

وكشفت الشركة الأمريكية في تقرير للجنة الأوراق المالية والبورصة الصادر اليوم الإثنين، أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها سجلت صافي خسائر قبل الضرائب بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع ربح بقيمة 367 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة سجلت الشركة الأمريكية خسائر بقيمة 1.035 مليار دولار، مقابل تقديرات المحللين التي تشير إلى خسارة 533.5 مليون دولار.

كما تراجعت الإيرادات بنحو 17 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 لتصل إلى 8 مليارات دولار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أنها ستحقق إيرادات بقيمة 8.3 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب للإدارة الأمريكية للحصول على قرض بقيمة 4.5 مليار دولار لمكافحة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا الذي أضر بصناعة الطيران العالمية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه البيانات هي تقديرات أولية وقد تتغير حينما يتم الإعلان عن الأداء المالي الرسمي للربع الأول.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش،انخفض سهم "يونيتد إيرلاينز" بنحو 6.2 بالمائة إلى 27.27 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية