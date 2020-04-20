"يونيتد إيرلاينز" تحذر من خسائر ملياري دولار بالربع الأول

مباشر: حذرت شركة "يونيتد إيرلاينز" الأمريكية من خسائر تتجاوز ملياري دولار خلال الربع الأول من العام الجاري جراء تداعيات فيروس كورونا.

وكشفت الشركة الأمريكية في تقرير للجنة الأوراق المالية والبورصة الصادر اليوم الإثنين، أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها سجلت صافي خسائر قبل الضرائب بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع ربح بقيمة 367 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة سجلت الشركة الأمريكية خسائر بقيمة 1.035 مليار دولار، مقابل تقديرات المحللين التي تشير إلى خسارة 533.5 مليون دولار.

كما تراجعت الإيرادات بنحو 17 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 لتصل إلى 8 مليارات دولار.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أنها ستحقق إيرادات بقيمة 8.3 مليار دولار.

وقالت الشركة إنها تقدمت بطلب للإدارة الأمريكية للحصول على قرض بقيمة 4.5 مليار دولار لمكافحة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا الذي أضر بصناعة الطيران العالمية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه البيانات هي تقديرات أولية وقد تتغير حينما يتم الإعلان عن الأداء المالي الرسمي للربع الأول.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش،انخفض سهم "يونيتد إيرلاينز" بنحو 6.2 بالمائة إلى 27.27 دولار.