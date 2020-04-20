اليابان تعزز حزمة التحفيز لـ1.1 تريليون دولار

مباشر:عززت اليابان حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة لمستوى قياسي يبلغ 1.1 تريليون دولار؛ لتوسيع مدفوعات النقد لمواطنيها مع تهديدات بركود اقتصادي أكثر عمقاً بفعل فيروس كورونا.

وقرر رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، اليوم الإثنين، زيادة برنامج الدعم المالي للأسر الأكثر ضرراً بتفشي الفيروس، إلى 1.1 تريليون دولار، بعد أقل من أسبوعين من موافقة حكومته على خطة سابقة لإنفاق 108.2 تريليون ين (1 تريليون دولار).

وكانت الخطة الأصلية تنص على صرف مبلغ 300 ألف ين لكل أسرة شهدت انخفاضا حاداً في الدخل، لكن "آبي" تعرض لضغوط من حزبه الحاكم لاستبدالها بـ 100 ألف ين لكل مواطن وليس لعدد محدود من الأسر، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة المالية إن الحزمة الجديدة ستبلغ 117.1 تريليون ين (1.086 تريليون دولار)، وتشكل الإجراءات المالية أقل من نصفها.

وللمساعدة في تمويل الإنفاق التحفيزي، جمعت الحكومة ميزانية إضافية قياسية بقيمة 25.7 تريليون ين التي بدأت في السنة المالية في أول أبريل/نيسان الجاري، حيث سيتم تمويلها بالكامل من خلال إصدار سندات إضافية، مقارنة بميزانية إضافية أولية بقيمة 16.8 تريليون ين.

وبلغ عدد الوفيات إثر كورونا في اليابان أكثر من 200 شخص، فيما أُصيب ما يزيد عن 11 ألف شخص مع حقيقة أن أكثر من ربع عدد الإصابات تكمن في العاصمة طوكيو.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقت جرينتش، تراجع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاص 107.83 ين.