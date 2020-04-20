هيئة السوق السعودية تفرض غرامة على "الشرقية للتنمية" لمخالفتها قواعد الطرح

الرياض - مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، على شركة الشرقية للتنمية.

وقالت الهيئة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إنه تم فرض تلك الغرامة على الشركة نظراَ لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة 61 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والفقرة الفرعية 5 من الفقرة (أ) من التعليمات العامة من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة في إعلانها المنشور بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأضافت أن الشركة ذكرت في إفصاحها أن إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية للفترة الحالية هو مبلغ 210.37 مليون ريال، والفترة المماثلة من العام السابق هو مبلغ 213.64 مليون ريال، وبتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نشرت إعلاناً تصحيحياً أوضحت فيه أن إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية للفترة الحالية هو مبلغ 210.37 مليون ريال والفترة المماثلة من العام السابق مبلغ 213.64 مليون ريال.

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