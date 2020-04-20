الضمان الصحي السعودي يُطلق المرحلة الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين

الرياض - مباشر: أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع جمع بيانات قطاع التأمين الصحي بشكل موحد حسب الترميز الطبي المعتمد لتأسيس قاعدة بيانات تأمين صحية للقطاع.

وأوضح أمين عام المجلس الصحي السعودي ، بحسب بيان نشر اليوم الإثنين، شبَاب بن سعد الغامدي أن هذه المرحلة من مشروع (منصة بيانات قطاع التأمين الصحي) تم إطلاقها مع 26 شركة تأمين صحي و 6 شركات إدارة مطالبات بالإضافة إلى 50 مقدم خدمات رعاية صحية تم اختيارهم لجاهزية بياناتهم الرقمية.

ولف إلى أن المجلس وضع خطة تنفيذية على عدة مراحل تتسم بالمرونة لاستكمال بناء القاعدة الرئيسة للمنصة لباقي القطاع و البالغ عددهم أكثر من 4,796 مقدم خدمة.

وأشار إلى أن المجلس قام بتهيئة القطاع حيال إستراتيجيه 2020-2024 وما تتضمنها من أهداف وبرامج ومبادرات مثل ،تطبيق معايير الترميز للبيانات و استخدامها على النحو الأمثل، تعزيز جودة الخدمة الصحية، التكلفة مقابل الجودة والكفاءة، بناء مؤشرات أداء التأمين الصحي الخاص المبنية على قواعد بيانات موحدة، وذلك من خلال تنظيم عدد من اللقاءات مع شركاء التأمين الصحي مثل الغرف التجارية و اللجان الصحية وشركات التأمين الصحي و مقدمي خدمات الرعاية الصحية بهدف توسيع مشاركة المعنيين وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتقديم المساعدة في تذليل الصعاب والتحديات إن وجدت.

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