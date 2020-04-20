صادرات النفط السعودية تهبط 214 ألف برميل يوميا خلال فبراير

الرياض – السيد جمال: سجلت صادرات النفط السعودي – الخام والمنتجات النفطية – انخفاضا ملحوظا خلال شهر فبراير/ شباط 2020؛ بتراجع يعادل 214 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق.

وهبطت صادرات النفط السعودية، وفقا لبيانات اطلع عليها "مباشر" صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي"، إلى 7.828 مليون برميل يوميا خلال شهر فبراير/ شباط، مقارنة مع 8.042 مليون برميل يوميا في الشهر السابق (يناير/ كانون الثاني 2020).

وتأثرت صادرات النفط السعودية؛ بانخفاض صادرات الخام خلال فبراير/ شباط لأدنى مستوى منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبلغت صادرات الخام السعودي خلال فبراير/ شباط الماضي 7.278 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لصادرات الخام في المملكة في 4 أشهر؛ منذ بلوغه مستوى 7.057 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتراجعت صادرات الخام 16 ألف برميل يوميا خلال فبراير/ شباط مقارنة مع الشهر السابق له، مقارنة مع 7.294 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني.

وجاء انخفاض صادرات النفط في المملكة نتيجة التراجع الملحوظ في صادرات المنتجات بواقع 198 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق لفبراير/ شباط.

وبلغ معدل تصدير منتجات النفط اليومي بالمملكة مستوى متدنيا خلال فبراير/ شباط 2020 بواقع 550 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 748 ألف برميل يوميا في الشهر السابق.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني، سجلت صادرات النفط السعودية انخفاضاً ملحوظاً على أساس شهري؛ بواقع 383 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأظهرت إحصائية لـ"مباشر"، انخفاض إجمالي صادرات النفط السعودية (الخام والمنتجات) خلال عام 2019 بنسبة 10.75% مقارنة بالعام السابق؛ إلى 3.04 مليار برميل، مقارنة مع 3.41 مليار برميل في عام 2018.

وكشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" عودة إنتاج النفط الخام للمملكة تراجعه خلال شهر فبراير/ شباط على أساس شهري.

ووفقاً لبيانات "أوبك" بالاعتماد على مصادرها الثانوية، تراجع إجمالي الإنتاج بواقع 56 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق من عام 2020.

وبلغ إجمالي إنتاج الخام السعودي 9.68 مليون برميل يومياً خلال فبراير/ شباط، مقارنة مع 9.74 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

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