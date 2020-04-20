السعودية تسجل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1122 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10.484 ألف إصابة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 92 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 1490حالة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 6 حالات وفيات جديدة بالمملكة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجمل عدد الوفيات بالمملكة 103 حالات وفاة.

ووفقا للمتحدث الرسمي للوزارة، فإن حالات الوفاة الجديدة المسجلة لـ5 مقيمين في مكة المكرمة، ومقيم في جدة، وتراوحت أعمارهم ما بين (23 و96 عامًا).

وأضاف محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن إجمالي الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا في المملكة 8891 حالة 88 منها حرجة.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم، إن الجميع لاحظ خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا؛ بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصيها واكتشافها للسيطرة عليها.

وأضاف الربيعة، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات الأوضاع في المملكة، أنه من المتوقع ازدياد الإصابات في الأيام المقبلة من خلال المسح النشط الذي ساهم في تقصي حالات الإصابة.

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