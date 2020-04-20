الهبوط يخيم على عملات السلع مع انهيار أسعار النفط

مباشر: تراجعت عملات السلع بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة البيزو المكسيكي والروبل الروسي ، مع هبوط حاد في أسعار النفط الأمريكي.

وتعرضت عملات الدول التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية للضغوط مع تهاوي أسعار النفط الأمريكي بنحو 30 بالمائة وسط مخاوف تخمة المعروض.

وفشل الاتفاق الذي توصل له تحالف "أوبك+" في الأسبوع الماضي في دعم الأسواق وتعويض انهيار الطلب الناجم عن تفشي وباء الكورونا.

وبحلول الساعة 11:11 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة، لتصعد الورقة الخضراء إلى 74.2648 روبل.

كما هبط البيزو المكسيكي بنسبة 1.9 بالمائة أمام العملة الأمريكية ليصعد الدولار إلى 24.1416 بيزو.

وفي الوقت نفسه، كانت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين قد خفضت التصنيف الائتماني للمكسيك وشركة الطاقة الحكومية "بيمكس" نهاية الأسبوع الماضي.

كما هبطت العملة المحلية لأستراليا مقابل الدولار بنسبة هامشية 0.06 بالمائة، ليتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6362 دولار أمريكي.

وخلال نفس التوقيت، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مايو/آيار بنسبة 28.3 بالمائة إلى 13.09 دولار للبرميل.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 99.922.